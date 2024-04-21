Костюк прокомментировала поражение от Рыбакиной в финале турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Марта Костюк, 27-я ракетка мира, прокомментировала поражение от Елены Рыбакиной в финале грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

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«Это, безусловно, один из лучших турниров в мире. Спасибо, что делаете возможным его проведение. Спасибо всем спонсорам, врачам, судьям на вышке. Это потрясающее мероприятие. Надеюсь, что буду возвращаться сюда каждый год. Я хочу поздравить Елену и её команду. Она потрясающе провела последние пару сезонов. Всегда приятно играть с тобой. Особенно в финале. Я также хочу поблагодарить свою команду. Это был невероятный год для нас. Этот финал посвящаю вам, ребята. Спасибо, что были рядом», — сказала Костюк на церемонии награждения после финала.

Напомним, финальная встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2 в пользу Рыбакиной.