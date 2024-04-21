Хромачева и Бабош выиграли турнир WTA в Руане в парном разряде

Российская теннисистка Ирина Хромачёва и венгерка Тимея Бабош выиграли турнир WTA в Руане в парном разряде.

В финале они победили Нэйкту Бэйнс и Майю Люмсден из Великобритании со счётом 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час 17 минут.

На счету победительниц пять подач навылет, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

Для Хромачёвой это третий титул WTA в парном разряде.

Ранее сообщалось, что Кудерметова выиграла турнир WTA в Штутгарте в парном разряде.