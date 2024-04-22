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Чемпионская гонка WTA, 22 апреля: Калинская на грани вылета из топ-10

21-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вошла в первую десятку обновлённого рейтинга Чемпионской гонки WTA. Она поднялась на пять позиций и занимает седьмую строчку. Американка Кори Гауфф сместила с пятого места на шестое китаянку Чжэн Циньвэнь.

Чемпионская гонка WTA, 22 апреля: Калинская на грани вылета из топ-10
© Чемпионат.com

Лучшей из россиянок по-прежнему остаётся Анна Калинская, потерявшая одну строчку (10-е место). Заметного прогресса добилась Мирра Андреева (40-е место), поднявшаяся на девять позиций в рейтинге.

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек продолжает лидировать в Чемпионской гонке WTA.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга примут участие в Итоговом чемпионате WTA, который состоится в Саудовской Аравии с 2 по 9 ноября.

Чемпионская гонка WTA, 22 апреля:

1 (1). Ига Свёнтек (Польша) – 3335 очков. 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3193. 3 (3). Арина Соболенко (Беларусь) – 2628. 4 (4). Даниэль Коллинз (США) — 2022. 5 (6). Кори Гауфф (США) — 1873. 6 (5).Чжэн Циньвэнь (Китай) – 1845. 7 (12). Марта Костюк (Украина) — 1675. 8 (8). Ясмине Паолини (Италия) – 1580. 9 (7). Елена Остапенко (Латвия) – 1554. 10 (9). Анна Калинская (Россия) – 1435. 11 (10). Дарья Касаткина (Россия) – 1358… 15 (15). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1157. 16 (16).Екатерина Александрова (Россия) –1063… 25 (26). Анастасия Потапова (Россия) – 696… 38 (42). Вероника Кудерметова (Россия) – 449… 40 (49). Мирра Андреева (Россия) – 422… 48 (50). Диана Шнайдер (Россия) — 387… 53 (52). Людмила Самсонова (Россия) – 358… 56 (55). Мария Тимофеева (Россия) — 353. 57 (56). Анна Блинкова (Россия) – 347… 69 (72). Элина Аванесян (Россия) – 296… 82 (79). Камилла Рахимова (Россия) – 244… … 86 (85). Эрика Андреева (Россия) – 230… 92 (92). Анастасия Захарова (Россия) – 182.

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