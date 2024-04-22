Сафиуллин потерял четыре места в рейтинге ATP

Российский теннисист Роман Сафиуллин опустился с 38‑й на 42‑ю позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов‑профессионалов, обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

Даниил Медведев и Андрей Рублев сохранили четвертое и восьмое места соответственно, Карен Хачанов остался на 17‑й строчке.

Венгр Мартон Фучович, выигравший турнир ATP 250 в Бухаресте, поднялся с 82‑й на 53‑ю позицию.

Топ‑3 рейтинга остался без изменений. Лидирует по‑прежнему серб Новак Джокович, вторым идет итальянец Янник Синнер, третьим — испанец Карлос Алькарас.

РЕЙТИНГ ATP ОТ 22 АПРЕЛЯ:

1 (1). Новак Джокович — 9990

2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660

3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145

4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480

7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030

8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3830

9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3640…

17 (17). Карен Хачанов — 2080…

42 (38). Роман Сафиуллин — 1139

48 (45). Аслан Карацев — 1041…

72 (69). Павел Котов (все — Россия) — 787.