Медведев остался лучшим среди россиян в обновленном рейтинге ATP

Медведев остался лучшим среди россиян в обновлённом рейтинге ATP, Рублёв — восьмой
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг в одиночном разряде.
Лучшим из россиян остаётся Даниил Медведев, который занимает четвёртую строчку. Андрей Рублёв сохранил место в десятке, занимая восьмую строчку. Карен Хачанов также сохранил 17-ю позицию.
Лидером по-прежнему остаётся серб Новак Джокович. На второй строчке идёт итальянец Янник Синнер, на третьей — испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 22 апреля:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9990 очков.
2 (2). Янник Синнер (Италия) — 8660.
3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8145.
4 (4). Даниил Медведев (Россия) — 7085.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5425.
6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480.
7 (7). Стефанос Циципас (Греция) — 4030.
8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3830.
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3675.
10 (10). Григор Димитров (Болгария) – 3640…
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17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2080…
42 (38). Роман Сафиуллин (Россия) — 1139…
48 (45). Аслан Карацев (Россия) — 1041…
72 (69). Павел Котов (Россия) — 787.