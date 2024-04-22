Экс‑первая ракетка мира отказалась от участия в турнире WTA 1000 в Мадриде

Румынская теннисистка Симона Халеп сообщила, что не примет участие в турнире категории WTA 1000 в Мадриде из‑за травмы.

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Ранее экс‑первая ракетка мира получила wild card турнира в столице Испании. В марте Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Халеп и сократил ее дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил с четырех лет до девяти месяцев.

— К сожалению, моему организму нужно еще немного времени, чтобы быть готовым. Я приняла непростое решение не играть в Мадриде. Тяжелое, потому что я хочу вернуться в тур как можно скорее, но опыт подсказывает, что не стоит торопиться. Спасибо моим болельщикам и Madrid Open за предоставление wild card, — написала Халеп в социальной сети.

Румынка возглавляла рейтинг WTA на протяжении 64 недель. Она выиграла два турнира Большого шлема в одиночном разряде — Открытый чемпионат Франции‑2018 и Уимблдон‑2019.