Снятие Джоковича с Мадрида связали с его желанием выиграть золото на Олимпиаде

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выдвинул предположение, по какой причине 24-кратный чемпион мэйджоров, первая ракетка мира серб Новак Джокович принял решение сняться с грунтового «Мастерса» в Мадриде (Испания), который стартует 24 апреля.

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