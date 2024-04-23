Андрей Рублев высказался о том, что проиграл четыре матча подряд

Андрей Рублёв высказался о том, что проиграл четыре матча подряд
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о том, что проиграл последние четыре матча в туре подряд.
Серия Рублёва из четырёх поражений:
«Мастерс» в Индиан-Уэллсе, третий круг. Рублёв (5) – Иржи Легечка (Чехия, 32) – 4:6, 4:6;
«Мастерс» в Майами, второй круг. Рублёв (5) – Томаш Махач (Чехия) – 4:6, 4:6;
«Мастерс» в Монте-Карло, второй круг. Рублёв (6) – Алексей Попырин (Австралия) – 4:6, 4:6;
турнир в Барселоне, второй круг. Рублёв (2) – Брэндон Накашима (США) – 4:6, 6:7 (6:8).
«Теннис сейчас очень сильно улучшился и подравнялся. Все играют на сумасшедшей скорости, все бьют с бешеной силой — что справа, что слева. Намного больше стало игроков, которые подают по 220 км/ч. Когда против таких выходишь — каждому можно проиграть и у каждого выиграть. От этого увеличивается конкуренция. Раньше были явно топовые игроки и большая разница между ними и всеми остальными. А сейчас возьмем, например, Сашу Бублика. Не помню, на каком месте в рейтинге он сейчас стоит, но помню, что в конце прошлого года он стоял то ли тридцатым, то ли даже сороковым. А уровень у него такой, что он на каком-нибудь харде в зале или на траве может спокойно обыграть любого топ-игрока. И таких полно — которые стоят где-то сороковыми-пятидесятыми, но могут выдать один матч, либо турнир, либо месяц, когда могут обыгрывать любого. Раньше представить себе такого было нельзя. Поэтому мне трудно сказать, к чему такое увеличение конкуренции приведёт», — приводит слова Рублёва «Известия».
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