«В карьере такого не было». Касаткина — о трех проигранных финалах в 2024 году

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина поделилась мыслями о трёх проигранных финалах в 2024 году.

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Напомним, Касаткина уступила Елене Остапенко в финале турнира в Аделаиде (3:6, 2:6), Елене Рыбакиной — в финале турнира в Абу-Даби (1:6, 4:6) и Даниэль Коллинз — в финале соревнований в Чарльстоне (2:6, 1:6).