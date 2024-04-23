Синнер ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом мира на сегодняшний день

Вторая ракетка мира Янник Синнер из Италии ответил на вопрос, считает ли он себя лучшим теннисистом мира на сегодняшний день.

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«Считаю ли я себя лучшим игроком в мире на сегодняшний день? Думаю, на этот вопрос сложно ответить. Мы всегда смотрим на текущий момент. Я не думаю, что могу сравнивать себя с Джоковичем и всем, что он сделал… Я очень уважаю его. И я очень уважаю Алькараса, который выиграл больше титулов, чем я. Я уважаю их обоих. Я просто стараюсь играть в свой теннис, выкладываться на полную, чтобы понять, что я могу достичь», — приводит слова Синнера Punto de Break.

Напомним, свой последний матч Синнер провёл с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Встреча завершилась со счётом 6:4, 3:6, 6:4 в пользу представителя Греции.