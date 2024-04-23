Скончался бывший президент Международной федерации тенниса

Бывший президент Международной федерации тенниса (ITF) Брайан Тобин скончался в 93 года, сообщается на сайте организации.

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Тобина не стало 22 апреля. Австралиец возглавлял ITF с 1991 по 1999 год.

— Брайан Тобин был великим президентом ITF и оставил после себя важное наследие. Он стал первым исполнительным президентом в 1991 году и руководил превращением тенниса в поистине глобальный вид спорта, которым наслаждаются миллионы людей по всему миру. Его руководство ITF и его видение тенниса в решающий момент заложили прочную основу для роста организации и адаптации к изменениям последующих трех десятилетий, а также обеспечили будущее спорта, который мы все любим. Наши соболезнования его жене Кармен, сыновьям Джеффу и Алану, а также всей его семье и друзьям по всему миру, — сказал глава ITF Дэвид Хаггерти.

В 2003 году Тобин был введен в Международный зал теннисной славы.