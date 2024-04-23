Соболенко: я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко заявила, что предпочитает мужской теннис женскому.

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«Я чувствую, что немного понизился уровень «Большой тройки». Последний месяц это больше похоже на «Большую двойку». Однако я рада быть частью этой группы. Надеюсь сохранить свой уровень. Я не смотрю их матчи… Я чувствую, что достаточно играла против них. Если я снова встречусь с одной из них, мой тренер покажет мне фрагменты матчей, чтобы проанализировать и подготовить меня. Я не из тех, кто слишком много смотрит теннис. Я предпочитаю смотреть мужской теннис, а не женский. Мне кажется, что там больше стратегии. Его интереснее смотреть», — сказала Соболенко в интервью Punto de Break.

Соболенко после проигрыша на турнире в Штутгарте готовится к «тысячнику» в Мадриде (Испания), который начнётся 23 апреля и продолжится до 4 мая. В прошлом году именно Соболенко завоевала титул.