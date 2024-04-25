Надаль вышел во второй круг «Мастерса» в Мадриде, разгромив 16-летнего Бланша

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого является Карлос Алькарас (2).

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В матче первого круга Надаль со счётом 6:1, 6:0 обыграл 16-летнего представителя США Дарвина Бланша. Встреча продлилась 1 час 4 минуты.

В рамках встречи Надаль два раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Бланша два эйса и две двойные ошибки.

Следующим соперником Надаля на грунтовом турнире в Мадриде станет 11-я ракетка мира, представитель Австралии Алекс де Минор. Теннисисты уже играли в этом месяце на турнире в Барселоне. Де Минор со счётом 7:5, 6:1 переиграл 37-летнего испанца.