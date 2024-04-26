Карлос Алькарас разгромил Александра Шевченко

Испанский теннисист Карлос Алькарас, третья ракетка мира, уверенно стартовал на грунтовом «Мастерсе» в Мадриде (Испания), действующим чемпионом которого спортсмен является. В своём матче второго круга испанец в двух сетах разгромил 59-ю ракетку мира из Казахстана Александра Шевченко. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

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Спортсмены провели на корте 1 час 8 минут. За это время Карлос Алькарас выполнил один эйс и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Александра Шевченко один реализованный брейк-пойнт из двух.

За выход в 1/4 финала соревнований Карлос Алькарас поборется с 63-й ракеткой мира из Бразилии Тьяго Уайлдом. Ранее теннисисты никогда не играли друг с другом. Их матч пройдёт в субботу, 27 апреля.