Рублев вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде

Завершился матч второго круга грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) между восьмой ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым и представителем Аргентины Факундо Багнисом (136-й в рейтинге ATP). Россиянин одержал победу в двух сетах со счётом 6:1, 6:4 и вышел в 1/16 финала.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую онлайн-трансляцию игры.

Соперником Рублёва в третьем круге турнира в Мадриде станет победитель поединка между 28-й ракеткой мира, Алехандро Давидовичем-Фокиной и китайцем Цзюнчэн Шаном (111-й в рейтинге ATP).

Грунтовый «Мастерс» в Мадриде завершится 5 мая. Действующим чемпионом турнира является испанский теннисист Карлос Алькарас.