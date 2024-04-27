Андрей Рублев высказался о победе на старте Мадрида

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, восьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высказался о победе над аргентинцем Факундо Багнисом (6:1, 6:4) на старте «Мастерса» в Мадриде (Испания). Этим результатом Андрей прервал серию из четырёх поражений.

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