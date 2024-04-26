Андреева одержала больше всех побед среди игроков до 17 лет на турнирах WTA-1000

43-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла чешскую спортсменку Линду Носкову в матче второго круга грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) и установила уникальное достижение.

Эта победа стала седьмой для россиянки на турнирах WTA-1000. Таким образом, Андреева одержала наибольшее количество побед на турнирах WTA-1000 среди игроков до 17 лет с момента введения формата в 2009 году. 29 апреля Андреевой исполнится 17 лет. Прежнее достижение принадлежало американской теннисистке Аманде Анисимовой, которая выиграла шесть матчей на турнирах этой категории до того, как ей исполнилось 17 лет.

В следующем раунде соревнований Мирра Андреева встретится с победительницей противостояния Маркета Вондроушова (Чехия) — Шелби Роджерс (США). Турнир в Мадриде завершится 4 мая.