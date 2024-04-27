$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

Свёнтек разгромила Кырстю и вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» 22-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

Свентек вышла в 1/8 финала турнира WTA-1000 в Мадриде
© Чемпионат.com

В матче 1/16 финала полька разгромила румынскую теннисистку Сорану Кырстю со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

За это время Свёнтек не выполнила ни одной подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 14 заработанных. На счету Кырсти ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В следующем раунде Свёнтек сразится с победителем противостояния Виктория Азаренко (Беларусь) — Сара Соррибес Тормо (Испания).

Действующей чемпионкой турнира в Мадриде является Арина Соболенко.

Главное о спорте
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости