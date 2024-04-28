Французская теннисистка Корне завершит карьеру после «Ролан Гаррос»

Французская теннисистка Ализе Корне заявила, что завершит карьеру после «Ролан Гаррос» в возрасте 34 лет. Корне является рекордсменкой по числу участий в турнирах Большого шлема подряд. Открытый чемпионат Франции станет для Корне 69‑м «мейджором».

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— Ровно через месяц я сыграю свой последний Открытый чемпионат Франции и завершу карьеру на глазах зрителей. Странно произносить эти слова вслух. Я долго думала об этом. Но объявить об этом официально — это нечто. Сейчас подходящее время, потому что это результат долгого процесса, который длился более двух лет. И теперь, за последние несколько месяцев, мои мысли стали более четкими. Я чувствую, что просто пришло время. Очевидно, я не хочу, чтобы меня подталкивали к выходу, так как хочу сама принять решение об уходе. Я чувствую, что у меня осталось меньше желания (выступать). Для меня сейчас самое время попрощаться с теннисом, — сказала Корне в интервью Canal+ Sport.

Корне занимает 107‑е место в мировом рейтинге. Француженка шесть раз выигрывала турниры WTA, ее наивысшая позиция в рейтинге — 11‑я строчка в феврале 2009 года. «Ролан‑Гаррос»-2024 пройдет с 20 мая по 9 июня.