Медведев высказался о победе над Арнальди

Даниил Медведев высказался о победе над Маттео Арнальди в первом круге в Мадриде.

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Он выиграл 2:6, 6:4, 6:4 и вышел на Себастьяна Корду.

– Расскажи, что в первой партии не получалось? Показалось, что скорости не хватало. Слишком быстрый был парень.

– Тут тренировочные корты очень сильно отличаются от матчевых, но при этом если ты приедешь, вообще не потренировавшись здесь на высоте, то точно ничего не попадешь. В итоге я вышел: корт другой, мячи другие, все летит по-другому, нужно искать свою дистанцию, скорость, с которой ты не будешь ошибаться, но и не будешь давать ему легких мячей.

В первом сете у меня не получалось ничего не удалось найти, но постепенно во время матча я играл все лучше и лучше. Третий сет, как по мне, был идеальный: на моей подаче не было никаких вопросов, а на подаче соперника я мог брейковать больше, но он пару раз неплохо подал в линии. Поэтому я в принципе доволен собой и надеюсь, что дальше буду играть как в третьем сете.

– Насколько сложно было справиться с эмоциями и каким-то раздражением, когда соперник постоянно дергал тебя к сетке, нужно было бегать, не всегда получалось и вот вся эта история?

– Раздражение было больше из-за того, что я чувствовал, что и в первом сете были шансы выиграть. 0:40, 0:30 два раза, но чуть-чуть что-то мешало. Один раз он линию задел на миллиметр – бывает. То есть разные моменты – и сет уходит. На грунте это происходит чаще, чем на харде. Какой-то плохой отскок, часто было – у него больше, он попадал в линию.

Как будто намного больше зависит от удачи и каких-то мелких моментов. В итоге рад, что смог это перевернуть, – сказал Медведев в интервью Софье Тартаковой для канала «Больше!»