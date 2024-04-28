16-летняя Мирра Андреева победила чемпионку Уимблдона на турнире WTA в Мадриде

Россиянка Мирра Андреева обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

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Встреча закончилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу Андреевой, выступающей на турнире без номера посева. Вондроушова была посеяна под 7-м номером. Следующей соперницей россиянки станет победительница матча между француженкой Каролин Гарсией (21-й номер посева) и итальянкой Жасмин Паолини (12).

В прошлом году на турнире в Мадриде Андреева впервые выиграла матч на уровне WTA. До этого она лишь один раз играла в основной сетке соревнований под эгидой организации - в октябре 2022 года уступила соотечественнице Анастасии Потаповой в первом круге турнира в Тунисе, который относился к категории WTA 250. Турнир в Мадриде относится к категории WTA 1 000, престижнее только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В 2023 году Андреева дошла на турнире в Мадриде до четвертого круга, в котором уступила будущей победительнице соревнований белоруске Арине Соболенко.

29 апреля Андреевой исполнится 17 лет. Она располагается на 43-м месте в рейтинге WTA, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучший результат Андреевой на турнирах Большого шлема - выход в четвертый круг на Уимблдоне (2023) и Открытом чемпионате Австралии (2024). По итогам прошлого сезона WTA признала россиянку лучшим новичком года.

Вондроушовой 24 года, она является седьмой ракеткой мира. Представительница Чехии выиграла два титула WTA, в том числе Уимблдон (2023). В 2021 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр в одиночном разряде.

Общий призовой фонд турнира в Мадриде составляет $8,7 млн. Из россиянок соревнования в одиночном разряде выигрывали Динара Сафина (2009) и Мария Шарапова (2014).