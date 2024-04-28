Мирра Андреева пробилась в 1/8 финала турнира в Мадриде

43-я ракетка мира, российская теннисистка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Сегодня, 28 апреля, она в двух сетах обыграла победительницу турнира «Большого шлема», седьмую ракетку мира Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 7:5, 6:1.

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Отметим, что спортсменки провели на корте 1 час 14 минут. Андреева реализовала 6 брейк-пойнтов из 11, а Вондроушова — три из пяти. Также россиянка не допустила ни одной двойной ошибки, при этом и не выполнила ни одной подачи навылет. Чешская теннисистка также не сделала эйсов, но допустила две двойные ошибки.

Это была вторая победа Мирры над игроком топ-10. Счёт против игроков топ-20 — 7-6.

Напомним, в матче 1/8 финала турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) Андреева сыграет с победительницей матча между французской теннисисткой Каролин Гарсией и итальянкой Ясмине Паолини.