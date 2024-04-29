Тарпищев: «Рублев отдохнул психологически и в Мадриде показывает качественный теннис»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» предположил, почему Андрей Рублев перед турниром в Мадриде проиграл несколько матчей подряд.

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Рублев в четвертом раунде турнира серии «Мастерс» в Мадриде сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром. Перед турниром в Мадриде россиянин проиграл четыре матча кряду в одиночном разряде.