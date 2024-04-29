Тарпищев: «Рублев отдохнул психологически и в Мадриде показывает качественный теннис»

«Рублев отдохнул психологически и в Мадриде показывает качественный теннис» — Тарпищев
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «Матч ТВ» предположил, почему Андрей Рублев перед турниром в Мадриде проиграл несколько матчей подряд.
Рублев в четвертом раунде турнира серии «Мастерс» в Мадриде сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром. Перед турниром в Мадриде россиянин проиграл четыре матча кряду в одиночном разряде.
— Андрей все время заряжен на работу, он много играл и побеждал до серии поражений. Перегружаться в психологическом плане нецелесообразно, потому что от высоких нагрузок отходишь долго. Я считаю, что у Андрея был перебор по нагрузкам в начале года. Было много психологического пресса. Даже хорошо, что случилась такая пауза, потому что Рублев смог отдохнуть в психологическом плане. И мы видим, что в Мадриде он играет хорошо, показывает качественный теннис, — сказал Тарпищев «Матч ТВ».