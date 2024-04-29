Медведев одержал волевую победу над Кордой и вышел в 1/8 финала «Мастерса» в Мадриде

Четвёртая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

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В матче 1/16 финала россиянин одержал волевую победу над американцем Себастьяном Кордой со счётом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3. Продолжительность встречи составила 2 часа 26 минут.

За это время Медведев выполнил семь подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Корды 13 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 11 заработанных.

В следующем раунде Медведев сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом, который в своём матче одолел Бена Шелтона (3:6, 7:6 (7:2), 6:4).