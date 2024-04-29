Надаль выиграл три матча подряд впервые с US Open-2022

22-кратный чемпион «Больших шлемов» Рафаэль Надаль обыграл 91-ю ракетку мира Педро Качина – 6:1, 6:7(5), 6:3. Матч продолжался 3 часа 4 минуты.

Во второй партии Надаль уступал 1:4 с двойным брейком. При счете 4:5 он отыграл подачу на сет и два сетбола, при счете 5:6 – еще одну подачу на сет. На тай-брейке испанец ушел с 1:4, но все равно проиграл.

Надаль победил в трех матчах подряд впервые с US Open-2022.

Теперь он поборется с №31 Иржи Лехечкой.