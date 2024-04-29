Надаль навестил в больнице 16-летнюю российскую теннисистку

Российскую теннисистку Алина Корнеева, которая перенесла операцию на кисти, сообщила в своих соцсетях о том, что в больнице ее посетил именитый испанский теннисист Рафаэль Надаль.

© Газета.Ru

"В эти дни я получила очень много теплых сообщений и комментариев. Одним из сюрпризов стал визит Рафаэля Надаля в Барселоне. Благодарю всех за любовь и поддержку", - написала Корнеева.

В январе 2022 года Корнеева одержала первую в карьере победу в матче турнира "Большого шлема". Корнеева побелила представительницу Испании Сару Соррибес Тормо. Встреча, которая продолжалась 2 часа 19 минут, завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. На теннисных турнирах российские спортсмены выступают без национального флага.