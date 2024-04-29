Рыбакина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Мадриде

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в 1/4 финала теннисного турнира категории WTA-1000, который проходит в Мадриде.

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Посеянная под четвертым номером Рыбакина обыграла 18-летнюю представительницу Чехии Сару Бейлек. Игра продлилась 1 час 16 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:3.

За это время Рыбакина реализовала шесть брейк-пойнтов из 10, не допускала двойных ошибок и не записала в свой актив ни одного эйса. Бейлек один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из 13.

В следующий раз Рыбакина встретится с победительницей матча между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ранее Рыбакина стала победительницей турнира WTA, который проходил в немецком Штутгарте. В решающем поединке она взяла верх над украинкой Мартой Костюк.