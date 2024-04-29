Хачанов сыграет с Синнером в четвертом круге турнира в Мадриде

Российский теннисист Карен Хачанов победил итальянца Флавио Коболли в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина, имеющего на турнира 16‑й номер посева. Соперники провели на корте 1 час 34 минуты.

В четвертом круге Хачанов сыграет с еще одним итальянцем Янником Синнером (первый номер посева), который ранее победил россиянина Павла Котова.

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Третий круг

Карен Хачанов (Россия, 16) — Флавио Коболли (Италия) — 7:5, 6:4