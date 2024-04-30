Даниил Медведев рассказал о недостатке турнира в Мадриде

Корты на турнире серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде отличаются по размерам, что вызывает недовольство у россиянина Даниила Медведева. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба ATP.

В понедельник в матче третьего круга Медведев со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 6:3 в обыграл американца Себастьяна Корду.

"Матч получился сложным по нескольким причинам. Соперник играл хорошо, корты здесь, за исключением центрального, меньше, чем я бы хотел. Они маленькие и у меня ощущение, что кто-то толкает в спину, - сказал Медведев. - Вообще грунт не самое мое любимое покрытие, есть определенные вещи, которые меня беспокоят и не позволяют играть в мой теннис. Но с опытом я начинаю понимать, что надо делать, и поэтому чувствую себя лучше и увереннее".

В следующем круге Медведев встретится с представителем Казахстана Александром Бубликом, до 2016 года выступавшим за Россию. Матч пройдет во вторник, начало запланировано на 12:00 мск.