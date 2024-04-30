Рублев пошутил после своего выхода в четвертьфинал «Мастерса»

Российский теннисист Андрей Рублев в комментарии на YouTube-канале «Больше» иронично объяснил свою быструю победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором в 1/8 финала турнира серии «Мастерс» в Мадриде.

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«Я доволен собой, потому что получилось сыграть от начала до конца полностью уверенно, не потеряв концентрацию ни на минуту. И сэкономил время. Подавал сегодня хорошо. Не знаю, с чем связано. С тем, что я хотел быстрее уйти с корта», — со смехом заявил Рублев.

Встреча, которая продолжалась 1 час 6 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:4. Российский теннисист расположился на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), его соперник занимает 25-е место.

За право сыграть в полуфинале Рублев поборется с победителем матча между Карлосом Алькарасом (Испания) и Ян-Леннардом Штруффом (Германия. Их поединок состоится 30 апреля, ориентировочное время начала — 17:00 по московскому времени.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).