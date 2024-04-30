Хачанов в трех сетах проиграл Яннику Синнеру

17-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов проиграл в четвёртом круге грунтового турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания). Сегодня, 30 апреля, он в трёх сетах уступил Яннику Синнеру, занимающему второе место в рейтинге ATP, со счётом 7:5, 6:3, 6:4.

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Отметим, что спортсмены провели на корте 2 часа 10 минут. Итальянский теннисист реализовал два брейк-пойнта из двух (100%), допустил три двойные ошибки и выполнил пять эйсов. Россиянин не сделал двойных ошибок, выполнил восемь подач навылет и смог реализовать один брейк-пойнт из шести заработанных (17%).

Напомним, в матче 1/4 финала турнира категории «Мастерс» в Мадриде (Испания) Янник Синнер сыграет с победителем матча между 35-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом и шестым в рейтинге ATP Каспером Руудом.