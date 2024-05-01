Мирра Андреева уступила Арине Соболенко в четвертьфинале турнира в Мадриде

43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева не смогла пробиться в полуфинальный раунд грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания).

© Чемпионат

В матче 1/4 финала Андреева со счётом 1:6, 4:6 уступила двукратной чемпионке турниров «Большого шлема», второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко (2).

Встреча Андреевой с Соболенко продлилась 1 час и 20 минут. В её рамках Андреева три раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Соболенко один эйс, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из пяти.

За выход в финал Мадрида Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвёртой ракеткой мира казахстанкой Еленой Рыбакиной (4).