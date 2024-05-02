Теннисист Медведев снялся с матча против Легечки

Российский теннисист Даниил Медведев снялся по ходу четвертьфинального матча с чехом Иржи Легечкой на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Россиянин, получивший третий номер посева, испытывал физические проблемы практически со старта встречи. По ходу первого сета он взял медицинский тайм‑аут и удалился в подтрибунное помещение. После проигрыша в партии со счетом 4:6 Медведев отказался продолжать встречу из‑за травмы.

В полуфинале турнира Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже‑Аллясимом, который прошел в эту стадию на отказе Янника Синнера. Другой финалист определится в матче россиянина Андрея Рублева и американца Тэйлора Фритца.