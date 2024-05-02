Названа сильная сторона Медведева перед четвертьфиналом «Мастерса» в Мадриде

Российский теннисист Андрей Чесноков рассказал о сильных сторонах представителя России Даниила Медведева перед его матчем с польским спортсменом Иржи Легечкой в рамках четвертьфинала турнира серии «Мастерс» в Мадриде. Его слова приводит ТАСС.

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«Медведев нашел свою форму, свой ритм в игре на кортах Мадрида. Он тяжело начинал, со скрипом прошел первые два круга, но сейчас видно, что он действует очень уверенно. Легечка, напротив, нередко блестящие матчи сменяет провальными, в которых делает огромное количество невынужденных ошибок», — заявил Чесноков.

Матч состоится 2 мая, ориентировочное время начала — 21:00 по московскому времени.

30 мая в рамках 1/8 финала турнира Медведев одержал победу над представителем Казахстана Александром Бубликом. Встреча, которая продолжалась 1 час 44 минуты, завершилась в двух сетах с результатом 7:6 (7:3), 6:4. Медведев занимает четвертое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).