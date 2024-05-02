Андреева: после поражений я почти не способна говорить позитивные слова про турнир

43-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что тяжело пережила поражение (1:6, 4:6) от двукратной чемпионки турниров «Большого шлема», второй ракетки мира белоруски Арины Соболенко (2) в четвертьфинале грунтового турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания).

«В день проигрыша я вообще очень мало способна сказать позитивных слов про турнир или про игру. Поэтому нужно немного подождать, денька два, чтобы я уже с холодной, свежей головой оценила всю ситуацию и действительно сказала, что думаю, а не на эмоциях сказала, что я вообще ужасно играю, давайте завязывать с этим теннисом, поехали домой, как обычно бывает (улыбается). Поэтому мне нужно немного времени, чтобы подумать и уже с холодной головой оценить ситуацию», — сказала Андреева в эфире «Больше!»