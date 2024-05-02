Рублев преодолел кризис и вышел в полуфинал "Мастерса" в Мадриде

За последние шесть недель Андрей Рублев, который шел на серии из четырех поражений и восьми проигранных сетов подряд, наверняка сломал несколько ракеток и потратил немало нервных клеток. Но на "Мастерсе" в Мадриде произошел переломный момент. Сегодня россиянин поборется за выход в финал.

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Ну а пока все говорят о его четвертьфинальной победе над действующим чемпионом Мадрида, второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом - 4:6, 6:3, 6:2. Вот, например, радостный комментарий двукратной чемпионки "Больших шлемов" Светланы Кузнецовой из ее телеграм-канала: "Какой же молодец Андрей! Какой нереальный теннис показал, такого от него не видела. Как и говорила, жизнь - зебра, и после темного приходит светлое. Главное - никогда не опускать руки".

Рублев, кстати, не обыгрывал игроков топ-5 с июля 2023-го. С тех пор накопилось шесть поражений от ведущих теннисистов.

- Подача меня очень часто спасала. Сначала она шла не очень хорошо, но постепенно я прибавил и закончил на очень высоком уровне. Но самым важным было то, что это один из первых матчей, когда я был абсолютно спокоен - не сказал ни слова. Даже когда проигрывал, - отметил Андрей в интервью на корте. - Не знаю, испытываю ли облегчение после того, как шесть недель не мог забрать матч. Все может повториться. Так что лучше об этом не думать. Это не хорошо и не плохо - просто момент, с которым сталкивался каждый. И в эти моменты нужно работать и прибавлять - и помнить, что одна неделя может изменить все.

Сегодня Рублев попробует пройти американца Тэйлора Фритца. А вчера уже после подписания этого номера "РГ" в печать в своем, пока четвертьфинальном матче, сыграл Даниил Медведев.