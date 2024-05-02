Белорусская теннисистка назвала еду смыслом жизни

Двукратная победительница турниров Большого шлема, вторая ракетка мира Арина Соболенко, которая представляет Белоруссию, в комментарии YouTube-каналу «Больше!» рассказала о том, как проводит дни отдыха во время различных турниров.

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«Конечно, когда на турнире есть день отдыха, я стараюсь куда-то выходить, немного менять картинку, чтобы переключиться, отдохнуть, расслабиться, вкусно покушать, а кушать я люблю. Эх, еда — смысл жизни», — со смехом сказала Соболенко.

1 мая в рамках четвертьфинала турнира WTA-1000 в Мадриде Соболенко обыграла 17-летнюю российскую теннисистку Мирру Андрееву. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

За выход в финал Мадрида Соболенко сразится с чемпионкой Уимблдона-2022, четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной, которая представляет Казахстан.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее 17-летняя Андреева рассказала о реакции на поражения.