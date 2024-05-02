Представитель Чехии Иржи Легечка поддержал российского теннисиста Даниила Медведева после снятия с четвертьфинального матча «Мастерс» в Мадриде (Испания).

Легечка поддержал Медведева после снятия с «Мастерса» в Мадриде

«Поправляйся скорее, Даниил», — написал на камере Легечка.

В мачте за выход в полуфинал Медведев уступил в первом сете представителю Чехии Иржи Легечке со счётом 4:6.

Позже россиянин принял решение сняться со второй партии матча.

Следующий матч Легечка проведёт с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Ранее Андреева проиграла Соболенко в четвертьфинале турнира WTA в Мадриде.