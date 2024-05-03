Медведев рассказал, почему снялся с турнира в Мадриде

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему решил не доигрывать четвертьфинальный матч против чеха Иржи Легечки на турнире серии «Мастерс» в Мадриде.

Медведев, получивший на турнире третий номер посева, в середине первого сета в матче с Легечкой попросил медицинский тайм‑аут, но все же вернулся на корт. Первая партия завершилась со счетом 6:4 в пользу чеха, после чего Медведев снялся с соревнований из‑за травмы.

— Когда я побежал и попытался ускориться, то внезапно почувствовал, что мое бедро застопорилось, и я не мог бежать. Например, когда у вас растяжение или спазм, то действительно трудно понять, какой из этих двух вариантов является правильным. Я пытался продолжить игру, но голова не позволяла мне выйти на свой максимум, поэтому в конце сета я направился к сетке. Если бы я ничего не почувствовал, то я бы попытался продолжить. Но я понял, что продолжать мне незачем. Я надеюсь, что завтра или послезавтра мне сделают МРТ, чтобы посмотреть, что случилось, — приводит слова Медведева сайт Punto de Break.

В полуфинале турнира Легечка сыграет с канадцем Феликсом Оже‑Аллясимом, который прошел в эту стадию после отказа Янника Синнера. Другой финалист определится в матче россиянина Андрея Рублева и американца Тэйлора Фритца.