Павлюченкова и Потапова не смогли выйти в финал турнира WTA-1000

Россиянки Анастасия Павлюченкова и Анастасия Потапова проиграли испанкам Саре Соррибес‑Тормо и Кристине Букше в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

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Матч завершился со счетом 6:4, 7:6. Он продлился 1 час 43 минуты. В финале испанки встретятся с чешкой Барборой Крейчиковой и немкой Лаурой Зигемунд. WTA 1000. Mutua Madrid Open. Мадрид (Испания). Грунт. Призовой фонд — более 8,7 млн долларов Парный разряд. Полуфинал Кристина Букша/Сара Соррибес‑Тормо (Испания, 8) — Анастасия Потапова/Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:4, 7:6.