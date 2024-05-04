Соболенко прокомментировала поражение от Свёнтек в финале турнира в Мадриде

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила поражение в финале грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). Напомним, сегодня, 4 мая она в трёх сетах проиграла первой ракетке мира Иги Свёнтек из Польши со счётом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

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«На самом деле мне следует начать с Иги. Поздравляю с очередным отличным турниром. Вы с командой проделали невероятную работу. Но я надеюсь, что в следующем году титул перейдет ко мне. Так, ещё мы играли больше трёх часов. Это было долго. Надеюсь, мы быстро восстановимся к следующему турниру. Также благодарю свою команду. Я вас очень люблю», — сказала Соболенко в интервью на корте.

Напомним, что по ходу матча Свёнтек смогла отыграть три матчбола и в итоге завоевала первый титул в карьере на турнире WTA-1000 в Мадриде. В прошлом году польская теннисистка также играла в финале турнира, но проиграла Соболенко в трёх сетах — 3:6, 6:3, 3:6.