Оже-Альяссим рассказал, как настраивается на финал против Рублева

Канадский теннисист, 35-я ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал о том, как настраивается на финальный матч грунтового турнира категории «Мастерс» против российского теннисиста, восьмой ракетки мира Андрея Рублёва.

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«Думаю, когда мы играем, это бывают всегда напряжённы, трёхсетовые матчи. Очевидно, он был на вершине нашей игры. Он заслуживает всего, что с ним происходит, учитывая то, насколько он последователен и хорош на протяжении многих лет. Но финал в воскресенье — это отдельный матч. Давайте посмотрим, что будет. Не оглядываясь в прошлое, не заглядывая вперёд. Просто сосредоточусь на том, чтобы играть хорошо, играть в свою игру. Если я сделаю это, как и раньше, я дам себе шанс на победу и, надеюсь, все получится».

Начало титульного матча турнира в Мадриде запланировано на 5 мая 19:30 по московскому времени.