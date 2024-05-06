Рублев оставил загадочное послание после победы в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев после победы в финале грунтового турнира в Мадриде (Испания) оставил на камере необычное послание.

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«Самадхи. Теперь я свободен», — написал теннисист.

Самадхи — термин, который используется в буддизме и индуизме. Он обозначает состояние, достигаемое медитацией, которое выражается в спокойствии сознания, снятии противоречий между внутренним и внешним мирами.

Российский теннисист 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

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Стоит отметить, что Рублев последний раз побеждал в финале на январском турнире в Гонконге. Тогда россиянин победил в заключительном матче финна Эмиля Руусувуори.

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).