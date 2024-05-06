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Рублев признался, что сам не знает, почему оставил загадочное послание на камере

Российский теннисист Андрей Рублев ответил на вопрос, почему оставил интригующее послание на камере после финального матча грунтового турнира в Мадриде (Испания).

Рублев объяснил свое загадочное послание после финала турнира в Мадриде
© Газета.Ru
«Я не знаю. Честно говоря, я не мог даже думать в последние пару дней из-за моей болезни. Я мог думать только о теннисе, не переключаясь ни на что другое. Поэтому сейчас я позволяю себе быть полностью свободным», — сказал Рублев на пресс-конференции.

Российский теннисист написал на камере: «Самадхи. Теперь я свободен».

Рублев 5 мая в финале грунтового турнира в Мадриде обыграл представителя Канады Феликса Оже-Альяссима со счетом 4:6, 7:5, 7:5.

Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде

После победы в Мадриде Андрей Рублев переместился в восьмого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Лидировать продолжает сербский теннисист Новак Джокович. У него 9990 набранных очков. На второй строчке располагается итальянец Янник Синнер (8860 очков). Тройку лидеров замыкает представитель Испании Карлос Алькарас (7345 очков). Четвертым идет российский теннисист Даниил Медведев (7195 очков).

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