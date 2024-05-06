Рублев рассказал о своей страшной болезни во время турнира в Мадриде

Российский теннисист Андрей Рублев в интервью на YouTube-канале «Больше!» рассказал о своих симптомах неопознанной болезни, с которой ему пришлось выступать на грунтовом турнире в Мадриде (Испания).

«Я остаюсь в госпитале, мне сделают чек-ап всего. Потому что непонятно — либо это какая-то безумно сильная ангина, либо это какой-то вирус, от которого ничего не помогает. У меня горло раздуто настолько, что я не могу глотать. Когда я лежу на боку, я не могу дышать. Плюс первые 4-5 дней там были раны, я не мог ничего есть, потому что они начинали жечь. Плюс палец, который воспалился на ноге и стал давить на кость, что невозможно было засунуть ногу в кроссовку», — рассказал теннисист. Sports.ru

Ранее 26-летний Андрей Рублев второй раз в карьере выиграл турнир категории «Мастерс». Чемпионат.com