Россиянка Андреева проиграла испанке Бадосе на старте турнира в Риме

17-летняя Российская теннисистка Мирра Андреева проиграла в первом круге турнира WTA-1000 в Риме, уступив представительнице Испании Пауле Бадосе.

Встреча, которая продолжалась 2 часа 26 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:2, 6:3. За это время Андреева выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из семи заработанных.

1 мая Андреева в четвертьфинале турнира WTA-1000 в Мадриде проиграла второй ракетке мира Арине Соболенко. Встреча, которая продолжалась 1 час 19 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 6:4.

Андреева занимает 40-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на летних Олимпийских играх — 2024 во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).