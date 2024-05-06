Азаренко отреагировала на выступление Рублева в Мадриде

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила шестого номера мирового рейтинга россиянина Андрея Рублёва с победой в финале грунтового турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания).

© Чемпионат.com

«Браво, Андрей!» — написала Азаренко в социальных сетях, добавив эмодзи «сердце».

В финале Мадрида Рублёв (7) со счётом 4:6, 7:5, 7:5 обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Для Андрея это второй титул на «Мастерсах» и 16-й титул ATP в карьере.

По ходу соревнований в Мадриде Рублёву помимо Оже-Альяссима удалось обыграть таких спортсменов, как Факундо Багнис (Аргентина, Q), Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 27), Таллон Грикспор (Нидерланды, 24), Карлос Алькарас (Испания, действующий чемпион, 2) и Тейлор Фритц (США, 12).