Мирра Андреева высказалась о первом круге турнира в Риме

Российская теннисистка Мирра Андреева заявила, что хотела сыграть с испанкой Паулой Бадосой на турнире в Риме, отметив, что матчи с сильными соперниками помогают ей прогрессировать.

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Спортсменки сыграют в первом круге во вторник.

— Я хотела сыграть с Бадосой, и я с ней сыграю! Она потрясающая теннисистка, и я видела много ее матчей, например, когда она выиграла турнир в Индиан‑Уэллсе в 2021 году. Мне кажется, когда ты играешь с сильной соперницей, ты сама становишься лучше, бросаешь себе вызов. Меня ждет испытание, и это помогает мне прибавлять. Это дает мне возможность стать лучше как личность. Очень жду нашего матча, — приводит слова Андреевой Tennis.com.

Андреевой 17 лет, она занимает 40‑е место в рейтинге WTA. Бадоса — бывшая вторая ракетка мира, на данный момент 26‑летняя испанка располагается на 126‑й строчке.