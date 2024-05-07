Эрика Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» после снятия Викмайер

91-я ракетка мира бельгийская теннисистка Янина Викмайер в социальных сетях сообщила, что не выступит на «Ролан Гаррос» из-за проблем со спиной.

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Её место в основной сетке займёт 100-я ракетка мира россиянка Эрика Андреева.