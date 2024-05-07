Шарапова записала совместное видео с сестрами Уильямс на Met Gala

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова ночью с 6 на 7 мая мск посетила одно из самых громких мероприятий в мире моды – ежегодный благотворительный бал Met Gala, проходящий в Нью-Йорке. Там же оказались её главные соперницы в спортивной карьере — американские теннисистки Серена и Винус Уильямс.

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Шарапова записала видео с каждой из сестёр. Сначала она выложила сторис с дорожки со старшей Уильямс, подписав его: «Серена, ты где?».

© Соцсети

Позднее, уже на вечеринке по случаю бала, россиянка записала видео Сереной с подписью — «Не смогла собрать сестёр вместе».

© Соцсети

Напомним, Шарапова и сёстры Уильямс посещают мероприятие Met Gala почти каждый год. Там по традиции знаменитости должны придерживаться особенного дресс-кода и демонстрировать разнообразные наряды. Тема бала этого года — «Спящие красавицы: пробуждение моды» (Sleeping Beauties: Reawakening Fashion).